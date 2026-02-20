Haberler

Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü


Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Doyuran Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Doyuran Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilmeyen park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
