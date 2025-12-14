Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun Karakuyu Mahallesi mevkisinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel