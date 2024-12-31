Kızılören'de Eski Kimlikler Yeni Kartlarla Değiştirildi
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Eski kimliğini değiştirmeyen kalmasın' projesi kapsamında vatandaşların eski kimlikleri yeni kimlik kartlarıyla değiştirildi. Kaymakam Bilal Çitil, bu süreçte nüfus müdürü ve personeline başarı belgesi takdim etti.
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde eski kimliklerini yeni kimlik kartıyla değiştirme işlemi tamamlandı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün başlattığı "Eski kimliğini değiştirmeyen kalmasın" projesi Kaymakam Bilal Çitil'in destekleriyle ilçedeki vatandaşların eski kimliklerini yeni kimlik kartıyla değiştirme işleminin tamamlandığı bildirildi.
Çitil, tarafından nüfus müdürü ve personeline başarı belgesi takdim edildi.
Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Güncel