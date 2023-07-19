Kızılırmak Nehri'nde Yakıt Kirliliği

SİVAS'ta Kızılırmak Nehri'nde son 2 gündür kirliliğe yol açan sızıntının fuel-oil atığı olduğu belirlendi. Kızılırmak'a dökülen Mısmılırmak Deresi kolektör hattından gelen kirli akıntının durduğu, nehir yüzeyinin de normale döndüğü görüldü. Sivas Valiliği, kirliliğin hayatın olağan akışını etkilemediğini duyururken, atığın nereden suya karıştığı henüz belirlenemedi.

Sivas'tan doğup, Samsun'dan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak yüzeyinde önceki gün farklı bir akıntı fark edildi. Nehrin yüzeyinde, genellikle tankerlerin yaptığı kaza sonucu denizlerde oluşan yakıt kirliliğine benzer bir manzara oluştu. Durumu, nehir kenarında avlanan amatör balıkçılar fark etti. İhbar üzere valilik talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sivas Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma başlattı. Kirliliğin şehir altyapısından Mısmılırmak deresi kolektör hattından Kızılırmak Nehri'ne ulaştığı belirlendi.

NEHİR NORMALE DÖNDÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunelerde, nehre akan sızıntının kalorifer kazanlarında kullanılan fuel-oil yakıt atığı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan 2 gündür Kızılırmak yüzeyinde kirliliğe neden olan yakıt akışının bugün tamamen kesildiği, sadece nehir kenarındaki sazlıklarda az miktarda birikinti kaldığı görüldü. Ancak fuel-oil yakıt atığının, hangi noktadan şehir altyapısına ulaştırıldığı tespit edilemedi. Bu yöndeki incelemenin sürdüğü bildirildi.

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sivas Valiliği Kızılırmak yüzeyinde görülen kirlilikle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, Sivas Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ekiplerince bölgede yapılan inceleme sonucu; zift türü atık malzemenin Aksu Parkı devamı olan dereden aktığı, meydana gelen kirliliğin hayatın genel akışını etkilemeyecek şekilde olduğu anlaşılmış olup, ilgili birimlerimizce detaylı inceleme devam etmektedir. İnceleme neticesine göre; kirliliğe sebep olan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli işlemler tesis edilecektir denildi.