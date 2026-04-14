IFRC, İsrail saldırısında bir Lübnan Kızılhaçı mensubunun öldürülmesini şiddetle kınadı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılhaç Federasyonu, Lübnan Kızılhaçı mensubu Hasan Badawi'nin İsrail saldırısı sırasında öldürülmesini şiddetle kınadı ve ailesine taziye iletti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC), İsrail'in saldırısında bir Lübnan Kızılhaçı mensubunun öldürülmesini şiddetle kınadı.

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan Kızılhaçı acil durum sağlık görevlisi Hasan Badawi'nin ambulans görevi sırasında öldürülmesini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Badawi'nin, 12 Nisan akşamı öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, Kızılhaç'ın koruyucu amblemini taşıyan bir acil tıbbi ekibe yönelik bu saldırı da şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Badawi, 2012'de Lübnan Kızılhaçı'nda gönüllü olarak çalışmaya başlamıştı. IFRC, Badawi'nin ailesine, sevdiklerine ve Lübnan Kızılhaç meslektaşlarına en derin taziyelerini sunarken, yaralılara acil şifa diliyor." ifadelerine yer verildi.

Badawi'nin, İsrail'in 2 Mart'ta saldırılarına başladığı Lübnan'da insani görevlerini yerine getirirken öldürülen ikinci Lübnan Kızılhaçı gönüllüsü olduğu hatırlatıldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Beyt Yahun beldesinde saldırı düzenlenen bir noktaya giden Lübnan Kızılhaçı mensuplarını hedef aldığı aktarılmıştı.

İsrail saldırısı nedeniyle Lübnan Kızılhaçı mensubu 1 kişinin hayatını kaybettiği, diğerinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
