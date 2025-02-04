Kızılcapınar Barajı'ndaki Su Seviyesi Düşüyor, Terk Edilmiş Yapılar Ortaya Çıktı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Kızılcapınar Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi terk edilmiş yapıları gün yüzüne çıkardı. Belediye yetkilileri, kış ve ilkbahar aylarında yağışlarla su seviyesinin artmasını bekliyor ve vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarıyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu ortaya çıkan terk edilmiş yapılardan bazıları havadan görüntülendi.
Ova köyü Kızlar Çayı üzerine inşa edilen 36 milyon metreküp kapasiteli Kızılcapınar Barajı'nda suların azalmasıyla terk edilmiş yapılar ortaya çıkarken, su seviyesi 100 kotunda bulunuyor.
Ortaya çıkan terk edilmiş yapılardan bazıları dronla görüntülendi.
Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca AA muhabirine, yaz ayının kurak geçtiğini ve su kaynaklarının giderek azaldığını belirterek, kış ve ilkbahar aylarında yağışlarla barajda su seviyesinin yine yükseleceğini söyledi.
Süreci yakından takip ettiklerini anlatan Koca, "Şu an baraj 100 kotlarında. Karadeniz Bölgesi yağışlı bir bölge. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde yaşanacak yağışlarla barajın normal seviyelerine geleceğini ön görüyoruz." dedi.
Koca, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını isteyerek, bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini kaydetti.