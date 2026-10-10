Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım Ankara yönünden sağlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 15-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Çanakkale istikametinin 2-4. kilometrelerinde (Belen Viyadüğü) yapım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun sağ ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

O-3 Otoyolu Hadımköy-Çatalca kavşaklarında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinin 0-4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım, İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 39-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışına tek şeritten çift yönlü izin veriliyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 20-22 kilometrelerinde toprak işleri sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 16-17. kilometrelerinde kavşak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerinde gerçekleştirilen yol yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA