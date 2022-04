Kızılay Şube Başkanı Kurt'tan Başkan Gürkan'a ziyaret

MALATYA (Bültenler) - Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay'ı Malatya Şubesi Olağan Genel Kurulunda Başkan olarak göreve seçilen Dr. Harun Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundular. Kızılay Malatya Şube Başkanı Dr. Harun Tan ile birlikte ziyarete, görevi devreden önceki dönem başkanı Ramazan Soylu ve Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Av. Umut Yalçın'da katıldı.

Başkanımız Her Zaman Bizlerin Yanında Olmuştur

Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki dönemde de Büyükşehir Belediyesiyle paydaş olarak çalışmalar yapacaklarını söyleyen Kızılay Malatya Şube Başkanı Dr. Harun Kurt, " Türk Kızılay'ı Malatya Şubemizde yapılan Olağan Genel Kurulunda yaşanan görev değişikliği ile beraber göreve geldik ve yönetim kurulumuzla birlikte başkanımızı ziyaret ettik. Kızılay Malatya Şubesi olarak her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteklerini hissettik. Hep yanımızda oldu. İhtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarının ulaştırılması noktasında hep bizlere başkanımız destek oldu. Kızılay ailesi olarak bundan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra da önceki dönem başkanlarımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkı ve destekleriyle ihtiyaç sahibi olan her gönüle her kapıya ulaşmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Başkanların Bir Arada Olması Kurumsallığın ve Aidiyetin Göstergesidir

Kızılay'da bayrak yarışı olarak görevi devredenlerin her zaman bir sonraki başkanın yanında olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Kızılay, STK'larda kamu yararına çalışan ve kamu yararını gözeten bir kuruluş olarak büyükşehir belediyemizle güzel işler yapıyoruz. Birlikte paydaş oluyoruz. En temel örneği de yıllardan bu yana atıl halde bekleyen ve Malatya'nın diline pelesenk olmuş, bütün siyasilerin her dönemde burayı kaldıracağız dedikleri yeri Vagon Fabrikası alanının Kızılay'ın üretim tesisine dönüşmesi için Genel Başkanlık ve Genel Müdürlüğü nezdinde değerli arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Kızılay Malatya Şubesinde bir görev değişimi yaşandı. Kızılay farklı bir kuruluş, kamu yararına bir dernektir. Centilmenlik noktasında, nezaket noktasında, nezahat noktasında, kibarlık noktasında, birbirlerine karşı saygı, sevgi ve tutum noktasında hakikaten takdir ettiğim kuruluşlardan bir tanesi. Bunun en güzel somut örneği de yeni başkan Harun Bey, bir önceki dönem başkanı Ramazan Bey ve Ramazan Beyden önceki dönem başkanı Umut Bey. Hepsinin bir arada olması kurumsallığın ve aidiyetin hangi aşamada olduğunun en temel göstergesidir. Bizi de bu durum ziyadesiyle memnun etmektedir. Neticede birbirlerine bayrak yarışı olarak görevi devreden arkadaşlarımız bir sonrakinin hep yanında olmuşlardır. Bundan sonrada Umut Bey ve Ramazan Bey, Harun Beyin yanında olacaklardır. Bizlerde Kızılay ile olan paydaşlık sürecimizi Harun Beyin nezaretinde ve başkanlığında devam ettireceğiz. Harun Beyin göreve seçilmesinden dolayı yönetim kurulunu ve kendisini tebrik ediyor başarılar diliyorum" diye konuştu.

