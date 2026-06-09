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Kapısı kilitli evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Kapısı kilitli evde çıkan yangında hayatını kaybetti
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İzmir Karşıyaka'da, kızı tarafından kapısı kilitlenen 96 yaşındaki Altan Hilkat İnal, evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Kızı M.İ., babasının düşüp yaralanmaması için kapıyı kilitlediğini söyledi.

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde kızı M.İ.'nin kapıyı üzerine kilitlediği ileri sürülen Altan Hilkat İnal (96), evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yangın, Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi Yalı Bulvarı'ndaki bulunan bir evde meydana geldi. Altan Hilkat İnal'ın yaşadığı evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapısını kırarak girdikleri evdeki yangını söndüren itfaiye erleri, İnal'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İnal'ın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerine ifade veren İnal'ın kızı M.İ.'nin, yaşı gereği babasının yürüme zorluğu çektiğini, evden çıkmaya çalıştığında düşüp, vücudunda kırıklar oluştuğunu ve bu sebepten dolayı da kapıyı kilitlediğini söylediği öğrenildi. Evde yapılan incelemenin ardından İnal'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, polisin soruşturması da sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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