Kız Kardeşler Buldukları Parayı Polise Teslim Etti

Hatay'ın Belen ilçesinde ilkokul öğrencisi İslam ve Şam Şiha kardeşler, yolda buldukları 650 lirayı polise teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu davranışlarından dolayı kız kardeşlere hediye verdi.

Atatürk İlkokulu öğrencisi İslam ve Şam Şiha kardeşler, Muhlisali Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yürüdükleri sırada yerde 650 lira buldu.

Kız kardeşler, yerden aldıkları parayı bölgede görevli trafik polisine teslim etti.

Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de örnek davranış sergileyen kız kardeşlere hediye verdi.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
