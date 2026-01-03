Donmak üzereyken bulduğu leyleği evinde hayata döndürdü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Akalan köyünde yaşayan İlhan Akış (50), karların arasında donmak üzereyken bulduğu leyleği evine alıp hayata döndürdü. Soğuktan kanatları donan ve uçamayan leyleği sıcak ortama alan Akış, yiyecek ve su da verdi.

Yüksekova'da yaklaşık 1 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Akalan köyünde göç etmeyen leyleklerden biri, ağır kış şartlarına dayanamayıp yuvasından düştü ve karlar içinde kaldı. Köylülerden İlhan Akış, evinin dışında hareketsiz halde duran leyleği fark edip yardıma koştu. Karları temizledikten sonra bitkin haldeki kuşu evine getiren Akış, kanatları donan ve uçamayan leyleği, sıcak ortama alıp, su ve yiyecek verdi. Akış, leyleğin durumunun düzelmeye başlamasının ardından durumu ekiplere bildirdi.

'DİĞER LEYLEKTEN HABER YOK'

Evine aldığı leyleğin yaklaşık 8 yıldır evinin bacasına yuva yaptığını belirten Akış, "Yıllardır bizimle birlikte yaşıyorlar. İlçede 1 haftadır yoğun kar yağışı vardı. Pencereden dışarıya bakınca duvarın dibinde hareketsiz halde kalan leyleği fark ettim. Kürekle üzerindeki karları temizledim. Kanatları soğuktan donmuştu. Ben de leyleği alıp eve götürdüm. Sıcak bir yer hazırladım. Yedirdim, içirdim. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdim. Gelip almalarını bekliyorum. Şu an durumu iyi. Ancak arkadaşı olan diğer leylekten haber yok. Dünden beri aramadığım yer kalmadı. Muhtemelen donarak bir yerde ölmüştür" dedi.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari),