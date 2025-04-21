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Kış Uykusundan Uyanan Ayı Ailesi Görüntülendi

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Erzurum'un İspir ilçesinde 'Dağların Oğlu' lakaplı Bülent Erkan, kış uykusundan uyanan ayı anne ve 3 yavrusunu görüntülemeyi başardı. Ayrıca bölgedeki yaban keçilerini de gözlemleyerek keyifli bir doğa deneyimi yaşadı.

Kış uykusundan uyanan ayı ailesini görüntüledi

Dağların Oğlu lakaplı Bülent Erkan, ayı ailesi ve yaban keçilerine gözlemleye devam ediyor

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde ayı ailesi görüntülendi.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan Dağların Oğlu lakabıyla bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, geçtiğimiz günlerde görüntülediği ayı yavrusu bu kez ailesiyle birlikte görüntülemeyi başardı. Bir süredir ayı anne ve 3 yavrusunu gözlemleyen Erkan, uzun uğraşların ardından aileyi görüntüledi.

İspir ilçesinin doğa harikalarından Yedigöller bölgesinde kış uykusundan uyanan ayı ailesini takip eden Bülent Erkan daha sonra kayalık bölgede yabani keçileri de aynı karede görüntüledi.

Profesyonel dağcı Bülent Erkan, "Burada son olarak bir anne ve 3 yavruya denk geldim. Bugünde onların izini sürdüm. Ayrılar keçileri keçilerde ayıları takip ediyorum. Çok güzel bir sağlıklı ayı ailesi. Çok mutlu oldum. Bölgede çok ayı tespit ettim. Aynı bölgede keçilerle birbirlerini takip etmek çok keyifli bir gözlem oldu" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEJDET YILMAZ - Güncel
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