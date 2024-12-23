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Kış Uykusuna Yatmayan Ayı Ormanda Görüntülendi

Kış Uykusuna Yatmayan Ayı Ormanda Görüntülendi
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Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yerleştirilen fotokapanlar ile kış uykusuna yatmayan bir ayı ve diğer yaban hayatı görüntülendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda ayı, vaşak ve kurtların orman içerisindeki aktiviteleri dikkat çekti.

Kış uykusuna yatamayan ayı ormanda görüntülendi

DÜZCE - Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü kış uykusuna yatmayan ayı ile diğer canlılar fotokapanla görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Türkiye'nin dört bir yanında ki ormanlara fotokapanlar yerleştirdi. Böylelikle doğa canlılarını korumak isteyen müdürlük, bir yandan da yaşam alanlarını görüntülüyor. Bu çerçevede Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından bölgede kış uykusuna yatamayan bir ayıyı görüntüledi. Orman içinde yollarda yürüyen ayının yanı sıra vaşak ve kurtları da görüntüledi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda ise "Dikkat! Koca ayı kış uykusunu bırakmış, sabah yürüyüşünde. Yaban hayatının sakinleri iş başında. Genç vaşak doğanın huzuru eşliğinde meditasyonda, kurtlar ise arazi keşfinde ve macera peşinde. Fotokapanlarımızla bu muhteşem anları yakalamaya devam ediyoruz. Doğa her an sürprizlerle dolu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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