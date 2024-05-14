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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Mucur ilçesindeki tuz ocağı ve inşaatları inceledi

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Mucur ilçesinde bulunan eski tuz ocağı ve devam eden inşaatları yerinde inceledi. Vali Buhara, tuz mağarası, TOBB Anaokulu inşaatı ve Mucur Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Mucur ilçesinde eski tuz ocağı ve devam eden inşaatları inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara ve beraberindekiler, ilk olarak Tepesidelik köyündeki tuz mağarasını ve turizm potansiyelini yerinde değerlendirdi.

Ardından Mucur Yeraltı Şehri'nde geçerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Buhara, yapımı süren TOBB Anaokulu inşaatını ve kuruluşu devam eden Mucur Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalışmaları kontrol etti.

Vali Buhara'ya, Mucur Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Avşar ve daire amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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