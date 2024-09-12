Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ile derelerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ Kırşehir 122. Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Buhara, kentte bulunan derelerin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Vali Buhara ve Şahin, ilgili kurum amirlerinin de katılımıyla Kılıçözü Deresi, hastane deresi ve sel kapanı projesi ile Aşıkpaşa Tabiat Parkı gölet alanını inceledi.

Vali Buhara, DSİ tarafından Kırşehir'deki çalışmalar, sel taşkın riskine karşı alınan önlemler ile derelerin mevcut durumunu değerlendirdi.