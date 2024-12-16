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Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Turizm İncelemeleri

Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Turizm İncelemeleri
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kentteki turizm alanlarında gerçekleştirdiği incelemelerde doğal güzellikleri ve tarihî değerleri korumaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Gözlem gerçekleştirdiği yerler arasında Aşıkpaşa Tabiat Parkı, Tuz Mağarası ve Cacabey Kervansarayı bulunuyor. Ayrıca, 'Kırşehir'de Nefes Alan, Kırşehir'e Nefes Veriyor' projesi kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kentteki turizm alanlarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demiryürek, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürleriyle ilk olarak Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda yeni oluşturulan göleti inceledi.

Kuşlar ve diğer canlıların istifade edeceği, kente doğal güzellik katması planlanan göleti yerinde gören Demiryürek, DSİ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinden yürütülen çalışma hakkında bilgi aldı.

Ardından, Tepesidelik köyünde bulunan Tuz Mağarasını inceleyen Vali Demiryürek, Mucur Kepez Yeraltı Şehrinin oda ve galerilerini gezdi.

Cacabey Kervansarayı ve tarihi Kesikköprü'de de incelemede bulunan Demiryürek, Kırşehir'in doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak turizme kazandırmak için gereken çalışmaları yürüteceklerini ifade etti.

Öte yandan, "Kırşehir'de Nefes Alan, Kırşehir'e Nefes Veriyor" isimli ağaçlandırma projesi kapsamında Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı Hatıra Ormanı'na Vali Demiryürek ve jandarma personeli 200 fidan dikti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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