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Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı

Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırşehir merkezli Aksaray ve Kırıkkale'de FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden R.L. tutuklanırken, Ş.U., M.Ö. ve T.R.E. hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

KIRŞEHİR merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kırşehir merkezli Aksaray ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.Ç., Ö.F.Ö., K.D., Ş.U., M.Ö., R.L., T.R.E. ve E.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.L. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ş.U., M.Ö. ve T.R.E. hakkında adli kontrol kararı verilirken, S.Ç., Ö.F.Ö., K.D. ve E.G. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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