Kırşehir'deki Hükümlüler Hayvan Barınağı İçin Çalıştı

Kırşehir'de Kırşehir 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki hükümlüler, Kırşehir İl Özel İdaresinin hayvan barınağının demir ve ahşap işlerini yapıt.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Özel İdaresinin Özbağ beldesinde yapılan hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin çeşitli işlerinin tamamlanması için çalışma başlatıldı.

Sokak hayvanlarının daha güvenilir ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla açılan merkezin hazırlanmasında, açık ceza infaz kurumunda meslek edinme kurslarından mezun olan hükümlüler çalıştı.

Çalışmada hükümlülerin hem kamuya yararlı bir faaliyetin içinde bulunmaları sağlanırken hem de mesleki tecrübelerinin artırılması hedeflendi. Bu kapsamda hayvan barınağının tüm demir, tel, boya badana ve ahşap işlerini tamamlandı.

Öte yandan Kırşehir İl Özel idaresi ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan protokollerle kamuya yararlı işler kapsamında iş birliğinin artarak devam edeceği, hükümlülerin topluma yararlı faaliyetlerde gönüllük esasına göre çalışmaları teşvik edilerek, sosyal hayata adaptasyonları ve topluma kazandırılmalarının sağlanması için çalışmaların süreceği de öğrenildi.