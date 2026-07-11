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Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını WhatsApp'tan paylaşan 12 zanlı yakalandı

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Kırşehir'de jandarma ve polis ekiplerinin asayiş uygulama noktalarını WhatsApp gruplarında paylaşarak sürücülerin denetimlerden kaçmasına yardım eden 12 şüpheli, 2 aylık teknik takibin ardından gözaltına alındı. Grupların 1276 aktif üyesi olduğu belirlendi.

Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını WhatsApp gruplarından paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve bağlantı yollarında icra edilen denetimlerin, uygulama noktalarının bazı WhatsApp gruplarından paylaşıldığı ve bu paylaşımlar nedeniyle bazı sürücülerin denetimlerden kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik çalışmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2 grubun yöneticileri İ.K, R.A, M.A, Y.D. ve A.Y. ile burada konum bildirimi yapan A.D, O.A, A.A, S.T, E.A, A.A. ve M.T'yi yakaladı.

WhatsApp gruplarına erişim engeli getirilirken, üyelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan 12 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İncelemede, referans yöntemi ile üye kabul edilen ve toplam 1276 aktif üyesi bulunan 2 grupta, cep telefonu üzerinden jandarma ve polis ekiplerinin görev yerleri, trafik ve asayiş uygulama noktaları, konum bilgilerinin paylaşıldığı belirlendi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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