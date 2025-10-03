Kırşehir'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Kırşehir'in Özbağ beldesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Olayda hayatını kaybeden Nazlı A'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kırşehir'den Kayseri istikametine giden S.Ö'nün kullandığı 66 ACG 240 plakalı otomobil, beldede yolun karşısına geçmeye çalışan Nazlı A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel