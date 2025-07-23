Kırşehir'de Menfeze Sıkışan İki Köpek Kurtarıldı

Kırşehir'de Menfeze Sıkışan İki Köpek Kurtarıldı
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Kırşehir'in Özbağ beldesinde menfezin girişine sıkışan iki köpek, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı fark eden vatandaşlar, acı çeken hayvanlara su verip, durumu yetkililere bildirdi.

Kırşehir'de menfezin girişine sıkışan 2 köpek, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Özbağ beldesinde su kanalı girişine kafası ve bacağı sıkışan iki köpeği gören vatandaşlar, yardım etmek istedi.

Hayvanları kurtarmaya çalıştıklarında acı çektiklerini fark eden vatandaşlar, su vererek, durumu İl Özel İdaresi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, menfezin kenar demirlerini kesme makasıyla keserek köpekleri kurtardı.

Köpekler daha sonra bakımları yapılmak üzere İl Özel İdaresi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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