Kırşehir'de Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Dağ çiftliği bölgesinde kaçak kazı yapanların tespiti için bölgeye fotokapan yerleştiren ekipler, izinsiz arama yaptığı tespit edilen Y.A. ve F.D'yi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan, 1 karot el sondajı ve burgu makinesi, 12 delici sondaj makine burgusu ve çeşitli malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.