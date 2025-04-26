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Kırşehir'de Hükümlülerden Sosyal Proje Çalışmaları

Kırşehir'de Hükümlülerden Sosyal Proje Çalışmaları
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal proje kapsamında, üniversite tesislerinde ağaç bakımı ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalara hükümlüler katılıyor. Bu projelerle, hükümlülerin topluma yararlı bireyler haline gelmesi ve sosyal hayata uyum süreci hızlandırılması hedefleniyor.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) arasındaki sosyal proje çalışmaları devam ediyor.

İki kurum arasındaki proje kapsamında üniversitenin Davulağıl Sosyal Tesisleri'nin kullanıma hazırlanması, ağaçların bakımı ve çevrenin temizlenmesi gibi faaliyetlerde Kırşehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler düzenleme yaptı.

Park ve bahçelerin ağaçlandırılmasını da sağlayan hükümlülerin bu sayede ıslahı ve kamu yararı esas alınarak hizmet vermeleri hedefleniyor.

Kırşehir'de bulunan hükümlülerin bu tarz sosyal projeler ile topluma yararlı bireyler olması ve cezalarının infazı sonrasında sosyal hayata uyum sürecinin hızlandırılması da amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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