Kırşehir'de hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırşehir'de, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.K.Y. jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonla saklandığı adreste ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çok sayıda suçtan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.Y'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kente geldiği belirlenen C.K.Y, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı adreste yakalandı.

Çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
