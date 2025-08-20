Kırşehir'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü İ.K, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırşehir'de, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü İ.K'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Güvenlik ve kara yolundaki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hükümlünün cezaevinden firar ettikten sonra tanınmamak için kıyafetlerini değiştirdiğini ve Kaman istikametine gittiğini belirledi.

Ekipler, hükümlüyü aynı gün içerisinde Kaman karayolundaki bir köyün yakınında yakaladı.

Hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K, işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır

Kenan'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

Kalabalık grup soluğu belediyede aldı, meclis salonu bir anda karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.