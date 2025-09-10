Kırşehir'de Eğitim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul güvenliği ve tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla alınan tedbirler değerlendirildi.

Kurumların sunumlarıyla başlayan toplantıda konuşan Vali Demiryürek, çocukların ve gençlerin eğitimlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürebilmelerinin yalnızca bir idari görev değil, aynı zamanda millete ve geleceğe karşı taşınan en önemli sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldıdım, daire müdürleri ve okul müdürleri katıldı.