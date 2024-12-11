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Kırşehir'de Çalınan Çoban Köpekleri Bulundu

Kırşehir'de Çalınan Çoban Köpekleri Bulundu
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Jandarma ekipleri, Kırşehir'de çalınan Aksaray malaklısı cinsi 2 çoban köpeğini bularak sahibine teslim etti.

Jandarma ekipleri Kırşehir'de çalınan Aksaray malaklısı cinsi 2 çoban köpeğini bularak sahibine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, Akçakent ilçesi Ödemişli köyünde 2 çoban köpeğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalınan Aksaray malaklısı cinsi köpeklerin Ankara'ya götürüldüğünü tespit eden ekipler, köpekleri bu ilde bulanarak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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