Kırşehir'de Çalınan Çoban Köpekleri Bulundu

Jandarma ekipleri Kırşehir'de çalınan Aksaray malaklısı cinsi 2 çoban köpeğini bularak sahibine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, Akçakent ilçesi Ödemişli köyünde 2 çoban köpeğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalınan Aksaray malaklısı cinsi köpeklerin Ankara'ya götürüldüğünü tespit eden ekipler, köpekleri bu ilde bulanarak sahibine teslim etti.