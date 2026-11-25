Kırşehir'de araçta yapılan aramada 450 paket gümrük kaçağı sigara bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelindeki çalışması kapsamında kent merkezinde bir araçta arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı 450 paket sigara ele geçirildi, M.A.F hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kırşehir'de bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 450 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 450 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili M.A.F hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA