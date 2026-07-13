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Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 143 sosyal medya hesabı engellendi

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Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 143 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 143 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 143 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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