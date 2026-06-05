Haberler

Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 123 sosyal medya hesabı engellendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 123 sosyal medya hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 123 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 123 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım

Ne diyeceği merak konusuydu! Merih transferi için tek cümle etti
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Ve beklenen oldu! Bu iş tamam
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti

Eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, köşeye sıkışınca intihar etti
Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 15 tutuklama

Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi