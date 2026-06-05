Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 123 sosyal medya hesabı engellendi
Kırşehir'de terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 123 sosyal medya hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 123 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü.
Bu kapsamda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 123 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı.
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner