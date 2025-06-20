Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesindeki mezuniyet töreninde, öğrencilerin aldığı eğitim ve Ahilik kültürünün önemine vurgu yapıldı. Törende, dereceye giren öğrencilere ödüller verildi ve 'Ahilik yemini' yapıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, Ahiliğin başkenti Kırşehir'de adını Anadolu bilgesinden alan bir üniversitenin çatısı altında öğrencilerin yetiştiğini söyledi.

Emeğe saygıyı, ahlaka bağlılığı, dürüstlüğü, paylaşmayı ve toplumsal sorumluluğu öğütleyen Ahilik kültürünün yüzyıllardır soluk aldığı topraklarda öğrencilerin aldıkları eğitimin önemine değinen Demiryürek, bilginin ancak erdemle birleştiğinde anlam kazandığını ifade etti.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise adını Ahilik teşkilatının banisi Ahi Evran'dan alan üniversitenin 2006 yılından bu yana eğitim vermeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Üniversitenin yaptığı kalite yönetim sistemleri ve eğitim portalı gibi önemli çalışmalara imza attığını anlatan Karahocagil, "Bu çalışmalar neticesinde 2022 yılında 5 yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ilk 20 Türk Yükseköğretim Kurumu arasında yerimizi aldık. Ahilik bir meslek örgütü olmasının yanında erken dönem değer temelli bir kalite hareketi olduğu bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır." diye konuştu.

Karahocagil, mezun olan öğrencilere başarı dilerken, akademisyen ve ailelerine emekleri için teşekkür etti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler, "Ahilik yemini" etti.

Üniversite birincisi olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nden Ayşenur Gündeş, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Rektör Karahocagil tarafından Gündeş'e şed kuşatıldı.

Farklı bölümlerden dereceye girerek mezun olan öğrencilere ödül ve plaketleri, protokol üyelerince takdim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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