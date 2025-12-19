Haberler

Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu kariyer günlerine katıldı

Güncelleme:
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanları Orhan Okulu ve Furkan Durmuş Altın, Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu'nda kariyer günleri etkinliğinde öğrencilere başarı öykülerini anlattı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Kariyer Günleri etkinliklerine 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu ile başpehlivan Furkan Durmuş Altın katıldı.

Başpehlivanlar, elde ettikleri başarı, sporda disiplinin ve azmin önemi ile başarıya giden yolculuklarını öğrencilerle paylaştı.

Etkinlikte, organizasyona desteği için Finike Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Ali Özbek'e Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Dr. Nefise Yasemin Tezcan tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
500

