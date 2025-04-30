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Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Birliği'nde Başkanlık Değişimi

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Birliği'nde Başkanlık Değişimi
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Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'nde yeni başkan Ercan Özalp seçildi. Ayrıca Kaynarca'da altyapı çalışmaları sürmekte, SODAM kursiyerlerine Aile Yılı hakkında bilgi verildi.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu'nu ziyaret etti.

Gün, ilçe hakkında Şamiloğlu'na bilgi verdi.

Verimli bir ziyaret olduğunu değerlendiren Gün, ilçede her alanda yatırımların sürdüğünü söyledi.

Şamiloğlu'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SODAM kursiyerleri bilgilendirildi

Lüleburgaz Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine Aile Yılı hakkında bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli SODAM kursiyerlerini ziyaret etti.

Ziyarette kursiyerler Aile Yılı hakkında bilgilendirildi.

Yol yapım çalışmaları sürüyor

Kaynarca beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Kaynarca Belediyesinden yapılan açıklamada, doğal gaz ve altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolların onarıldığı belirtildi.

Açıklamada, beldedeki tüm yolların onarılacağı ifade edildi.

KIRK-KAB başkanlığına Ercan Özalp seçildi

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KIRK-KAB) başkanlığına Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp seçildi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde toplanan birlik üyeleri başkanlık seçimini gerçekleştirdi.

KIRK-KAB başkanlığına Özalp, seçildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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