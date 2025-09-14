Haberler

Kırklareli Yayla Şenliklerinde Elif Buse Doğan Konser Verdi
Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Elif Buse Doğan sahne aldı. Konserde vatandaşlar Doğan'a eşlik etti ve Belediye Başkanı Derya Bulut, sanatçıyı plaketle ödüllendirdi.

16. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında Elif Buse Doğan konser verdi.

Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen konserde sahne alan Elif Buse Doğan, türkü ve şarkılar seslendirdi.

Vatandaşlar da zaman zaman Doğan'a eşlik etti.

Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut ile Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, Doğan'a çiçek ve plaket verdi.

Bulut, Doğan'a seslendirdiği türkü ve şarkılar için teşekkür etti.

Şenlikleri muhteşem bir konserle sonlandırdıklarını belirten Bulut, şenliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

