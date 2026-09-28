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Kırklareli Vize'de ilkokul öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi

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Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce Vize'de ilkokul öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi. Eğitimde su tasarrufu ve verimli su kullanımının önemi, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlemler ve sağlıklı beslenme anlatıldı; ardından öğrencilere broşür dağıtıldı.

Vize'de ilkokul öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.

Öğrencilere, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlenmeler hakkında bilgi verildi.

Sağlıklı beslenmenin öneminin de anlatıldığı eğitimin ardından öğrencilere broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA
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