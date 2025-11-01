Kırklareli ve Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde 12, Kırklareli'nde ise 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyü yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel