Yeşilay Haftası dolayısıyla Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Şube Başkanı Aslı Karakahya'yı makamında kabul ederek Yeşilay Haftası'nı kutladı ve YEDAM çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Şube Başkanı Aslı Karakahya'yı makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilay Haftasını kutlayan Turan, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Karakahya da çalışmaları hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
