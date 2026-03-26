Kırklareli Valisi Turan, Otizmliler Derneğini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, otizmli öğrencilerin aileleriyle bir araya gelerek, otizmli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmaya yönelik önemine değindi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, otizmli öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi.

Vali Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Otizmliler Derneğini ziyaret etti.

Otizmli öğrencilerin aileleriyle bir araya gelen Turan, dernek başkanı Eylem Yolsal Murteza'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Otizmli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmaya yönelik yapılan çalışmaların önemine değinen Turan, bu alanda gösterilen özverili çalışmaların her türlü takdiri hak ettiğini vurguladı.

Turan, özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında aktif, mutlu ve üretken bireyler olarak yer almasının ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
