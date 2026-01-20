Haberler

Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi ve diğer yetkililerle birlikte köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek, yerinde incelemelerde bulundu ve köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ün de katılımıyla Devletliağaç ve Kocatarla köylerini ziyaret etti.

İl Özel İdaresi tarafından köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Turan, daha sonra köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Turan, köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel



