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Kırklareli Valisi Uğur Turan’ın Okul Ziyaretleri ve Kadın Üreticilere Eğitim Projesi

Kırklareli Valisi Uğur Turan’ın Okul Ziyaretleri ve Kadın Üreticilere Eğitim Projesi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gaziosmanpaşa İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Ayrıca, 'Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde' projesi kapsamında Vize'de kadın üreticilere süt sağımı ve hijyen eğitimi verildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, Gaziosmanpaşa İlkokulunu ziyaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.

Ardından derslikleri gezen Turan, öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileğinde bulundu.

"Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde" Projesi

Vize ilçesinde "Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde" Projesi kapsamında kadın üreticilere eğitim verildi.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen eğitimde süt sağım koşulları, hijyen ve hayvan hastalıkları konularında bilgi verildi.

Eğitimin ardından kadınlara çeşitli hediyeler ile katılım belgesi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, proje ile ilçedeki süt üretimini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Projeye önem verdiklerini ifade eden Gürsu, eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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