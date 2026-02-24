Haberler

Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte huzurevi sakinleriyle düzenlenen iftar programında bir araya gelerek Ramazan ayını kutladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Turan, huzurevi sakinleriyle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu ifade eden Turan, yaşlıların tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
