Kırklareli Valisi Turan'dan yeni yıl mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Turan, mesajında, umut ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin heyecanı yaşandıklarını belirtti.

2026'nın herkes için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl olması dileğinde bulunan Turan, şunları kaydetti:

"2025 yılı, eğitimden sağlığa, sanayiden turizme, tarımdan altyapıya kadar pek çok alanda şehrimiz için önemli kazanımların elde edildiği bir yıl oldu. Vatandaşlarımızın refahını ve yaşam kalitesini artırmak için sergilediğimiz bu özverili çalışmalarda, hemşehrilerimizin bizlere duyduğu güven ve destek en büyük motivasyon kaynağımızdır. 2026 yılında temel hedefimiz, marka şehir olan Kırklareli'mizi vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha da ileriye taşımaktır. Şehrimizi ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlendirecek projelere imza atmaya, her bir vatandaşımızın hayatına değer katacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Milletçe birbirimize kenetlenerek, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirip şehrimizin aydınlık geleceğini hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum."

Turan, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.