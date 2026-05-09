Kırklareli Valisi Turan'dan Anneler Günü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, anneliğin merhametin adı, sabrın timsali, sevginin en saf ve en karşılıksız hali olduğunu belirtti.

İnsanın ilk adımında elini tutan, düştüğünde yaraları saran, evladının başarılarıyla gururlanan annelerin aynı zamanda toplumun en güçlü yapı taşları olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Onların fedakarlığı, duaları ve emeği, yalnızca evlatlarının değil, bir milletin geleceğinin şekillenmesinde de büyük rol oynamaktadır. Annelerimiz, insanı insan yapan değerlerin ilk öğreticisi, hayat yolculuğumuzun en kıymetli rehberleridir. Sevgi, saygı, dürüstlük, adalet ve hoşgörü gibi temel değerleri bizlere kazandıran annelerimiz, bireyin karakter oluşumunda en önemli paya sahiptir. Her anne, yetiştirdiği nesillerle toplumun manevi dokusunu güçlendiren birer irfan kaynağıdır. Bu yönüyle annelerimiz, her türlü sevgi ve saygının en büyüğünü hak etmektedir."

Turan, karşılıksız sevginin ve sonsuz fedakarlığın simgesi olan annelerin hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceği kaydetti.