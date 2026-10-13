Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Yeşilay'ın yeni şube yönetimini kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığına seçilen Aydın Kırtıl ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Turan, bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalar için Yeşilay gönüllülerine teşekkür etti; Kırtıl ise il genelindeki faaliyet ve projeleri anlattı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığına seçilen Aydın Kırtıl ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek???????, yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

Bağımlılıkla mücadelede yürütülen özverili çalışmaların önemine değinen Turan, Yeşilay gönüllülerine teşekkür etti.

Kırtıl ise toplum sağlığının korunması ile gençlerin her türlü bağımlılıktan uzak tutulmasına yönelik il genelinde yürütülen faaliyetler ve planlanan projeler hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.

Kaynak: AA
Ukraynalı kadın video çekerken füze yanı başına düştü! Ölümden döndü

Görüntüler çok acı! Kamerası açıktı, füze yanı başına düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu uçakta dehşet saçtı! İki kabin görevlisini yaraladığı iddia edildi

Ünlü oyuncu uçakta dehşet saçtı! Kabin görevlilerine uçağı dar etti
İBB’deki vurgun ve baskı çarkını mahkemede tek tek anlattı: Bunun adı ticaret değil, haraçtır

İBB’deki vurgun ve baskı çarkını mahkemede tek tek anlattı
Çorum'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Karşıya geçmek isteyen çifti ölüm ayırdı
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtınaya dikkat
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret

Sinsi plan suya düştü! Prens anında veto etti
Kahramanmaraş'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı

İki kardeş sokak ortasında dehşet saçtı! Kurşun yağdırdılar
Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış

Trump'tan Husilere yeni bir mesaj var