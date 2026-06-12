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Kırklareli Valisi'nden şehit ailesi ve gazi ziyareti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ile gazi ziyaretlerini sürdürüyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ile gazi ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, Babaeski ilçesinde iki şehit ailesini ziyaret etti. Ailelerle bir süre sohbet eden Turan, ailelerin taleplerini dinledi.

Şehitleri rahmet, gazileri ise şükran ve minnetle yad ettiklerini belirten Turan, vatanın birliği ve milletin huzuru uğruna fedakarlık gösteren şehit ve gazilerin, milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Turan, şehit aileleri ile gazilerin bu milletin baş tacı olduğunu ifade etti.

Ardından kent merkezinde gazi Erbil Şahinel'i ziyaret eden Turan, Şahinel ve ailesiyle bir süre sohbet ederek sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Ziyaretlerde, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile İlçe Müftüsü Abdullah Uygun da bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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