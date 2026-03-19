Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

Vali Turan, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, Çanakkale'de iman, cesaret ve fedakarlıkla eşsiz bir destan yazıldığını belirtti.

Çanakkale ruhunun hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Turan, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada olmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

Vali Turan, ramazanda birlik ve beraberlik duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı ifade etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak da katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Gece yarısı 4 yeni atama
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin

Dizisi erken final yapan Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne manidar yanıt
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi

Avrupa ülkesi şokta! İran, vatandaşlarını idam etti
Kolunda kırık tespit edilen Osimhen'in maç sonrası ilk görüntüsü

Taraftarı kahreden görüntü