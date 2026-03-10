Haberler

Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile Demirköy Kaymakamlığınca bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Turan, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı bir yaşam diledi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitleri saygı, rahmet ve minnetle andığını ifade eden Turan, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş da katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
