Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile Kırklareli Polisevinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Ramazanın birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu anımsatan Turan, ramazanın bereketli sofrasında şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın onurunu yaşadığını belirtti.

Turan, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle yad ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Belediye Başkanı Derya Bulut, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve protokol üyeleri katıldı.