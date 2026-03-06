Haberler

Kırklareli Valisi Turan, koruyucu ailelerle iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Turan, koruyucu ailelerle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, koruyucu ailelerle iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, koruyucu ailelerle iftar programında bir araya geldi.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile Dünya Yetimler Günü dolayısıyla İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Turan, koruyucu ailelere teşekkür etti.

Yetim çocukların korunmasının hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade eden Turan, toplum olarak yetimlerin gönüllerine dokunmanın ve onların yanında olmanın önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Koruyucu ailelerin büyük bir fedakarlık ve merhamet örneği sergilediğini ifade eden Turan, anne baba olmanın yalnızca kan bağıyla değil sevgi ve gönül bağıyla da mümkün olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Rusya tepkilerin ardından topa giriyor: Her şeyi yapacağız

Savaş büyüyecek gibi! Rusya tepkilerin ardından topa giriyor
Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı

Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı
Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç

Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı