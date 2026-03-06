Kırklareli Valisi Turan, koruyucu ailelerle iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, koruyucu ailelerle iftar programında bir araya geldi.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile Dünya Yetimler Günü dolayısıyla İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Turan, koruyucu ailelere teşekkür etti.

Yetim çocukların korunmasının hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade eden Turan, toplum olarak yetimlerin gönüllerine dokunmanın ve onların yanında olmanın önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Koruyucu ailelerin büyük bir fedakarlık ve merhamet örneği sergilediğini ifade eden Turan, anne baba olmanın yalnızca kan bağıyla değil sevgi ve gönül bağıyla da mümkün olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.