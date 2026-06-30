Haberler

Vali Turan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, aile olmanın sadece kan bağıyla değil, gönül bağıyla da mümkün olduğunu, güçlü bireylerin, huzurlu toplumların ve devletlerin temelinin güçlü ailelerden geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan edilmesinin önemine değinen Turan, şunları kaydetti:

"Bu durum, devletimizin çocuklarımızın güvenli ve sevgi dolu aile ortamlarında büyümesine verdiği önemin en anlamlı göstergelerinden biridir. Her çocuk, sevildiğini hissetmeye, güven içerisinde büyümeye, şefkatle kucaklanmaya ve geleceğe umutla hazırlanabileceği sıcak bir aile ortamına ihtiyaç duymaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle ailelerinden ayrı kalmak zorunda olan çocuklarımız için koruyucu aile modeli, yalnızca bir sosyal hizmet değil, aynı zamanda vicdani ve insani bir sorumluluğun en güzel örneğidir."

Turan, koruyucu ailelerin çocukların hayatlarına umut olduğunu ve sevgileriyle yarınlarını aydınlattığını vurgulayarak, "Bir çocuğa aile olmanın yalnızca kan bağıyla değil, gönül bağıyla mümkün olduğunu ortaya koyan siz değerli koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Açtığınız bu sevgi ve iyilik yolunun daha da büyüyerek toplumumuzda yaygınlaşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı

Türkiye'yi de yenen Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Hayat kadınının parasını ödemeyince kabusu yaşadı

Evine hayat kadını çağırdı! Beklemediği bir sonla karşılaştı
'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti

"Laik atak" videosuyla tanınıyordu! Genç fenomenden kahreden haber
Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı